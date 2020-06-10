"بلدية الغزة بمكة" تصادر 200 كجم خضراوات بحوزة باعة جائلين

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ضمن الجولات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي تم مصادرة 240 كجم من الخضراوات تم ضبطها مع الباعة الجائلين حيث تم إتلاف 36 كجم منها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتسليم 204 كجم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.