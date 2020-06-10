أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لصالح جمعية خيرية.. تشيلسي يتبرع بجائزة دوري السيدات

Print
لدعم المتعرضين للعنف المنزلي خلال جائحة "كورونا"

لصالح جمعية خيرية.. تشيلسي يتبرع بجائزة دوري السيدات

رويترز: أعلن فريق تشيلسي المتوج حديثًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، التبرع بجائزته 100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 127 ألف دولار) لجمعية خيرية في بريطانيا لدعم السيدات والأطفال المتعرضين للعنف المنزلي خلال جائحة .


ونال تشيلسي لقب الدوري لموسم 2019-2020 عن طريق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي بعد اللجوء إلى معدل النقاط لكل مباراة بعد إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب أزمة كوفيد-19.

وحذر خبراء أن إجراءات العزل العام والبقاء بالمنزل خلال فترة الوباء قد تتسبب في المزيد من العنف المنزلي ويصبح من الصعب وجود دعم للمتضررين؛ لذا ترى إيما هايز مدربة تشيلسي أن التبرع بالجائزة المالية هو أقل شيء يمكن فعله.

وسبق أن أعلن تشيلسي أنه فتح أبواب فندقه في ستامفورد بريدج للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بينما تبرع فريق الرجال بالمال لمؤسسة النادي لدعم المحتاجين خلال هذه الأزمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية