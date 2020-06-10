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ألمانيا تحذر إسرائيل من عواقب ضم أجزاء من الضفة الغربية

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ألمانيا تحذر إسرائيل من عواقب ضم أجزاء من الضفة الغربية ألمانيا تحذر إسرائيل من عواقب ضم أجزاء من الضفة الغربية
"ماس" لوح باعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين

ألمانيا تحذر إسرائيل من عواقب ضم أجزاء من الضفة الغربية

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الأربعاء)، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأبلغ "ماس" "نتنياهو"، أن دولاً في الاتحاد الأوروبي قد تفرض عقوبات على إسرائيل وتعترف رسميًا بدولة فلسطين في حال مضي الإسرائيلية قدمًا بخطط ضم الأراضي، بحسب ما نقل " اليوم" عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكر الوزير الألماني خلال لقائه مع "نتنياهو"، أن ألمانيا لا تؤيد اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، لكنّ دولاً أخرى تدفع بالاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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