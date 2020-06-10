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مقاتلة أمريكية تعترض قاذفات روسية فوق سواحل ألاسكا

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مقاتلة أمريكية تعترض قاذفات روسية فوق سواحل ألاسكا مقاتلة أمريكية تعترض قاذفات روسية فوق سواحل ألاسكا
حلقت في الأجواء الدولية

مقاتلة أمريكية تعترض قاذفات روسية فوق سواحل ألاسكا

اعترضت طائرات مقاتلة أمريكية قاذفات روسية مرتين، اليوم (الأربعاء)، فوق سواحل ألاسكا، بحسب ما أفادت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية.

وبيّنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" أن مقاتلات "أف-22 رابتور" أمريكية اعترضت سربًا من القاذفات الروسية في وقت مبكر اليوم اقترب على بعد20 ميلاً بحريًا من ساحل ألاسكا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن السرب الروسي كان مؤلفًا من قاذفتي "تو-95" وقاذفتي "سو-35" وطائرة إنذار مبكر "ىي-50".

وذكرت "نوراد" أن الطائرات الروسية بقيت تحلق في الأجواء الدولية طوال الوقت ولم تدخل الأجواء الأمريكية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بمنطقة تعريف للدفاع الجوي قبالة ألاسكا تمتد إلى ما وراء الأراضي الأمريكية لتسمح بالرد على أي غارات معادية محتملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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