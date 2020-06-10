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واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين

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واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين
"بومبيو" طالب بتسريعها لتطبيق وقف إطلاق النار

واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحفي، أن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن؛ خطوة أولى جيدة وإيجابية جدًّا؛ وفقاً لـ"رويترز".


وطالب الوزير الأمريكي ببدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال "بومبيو": "حان الوقت لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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