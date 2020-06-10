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العثور على مفقود "الغار" متوفى في أعلى جبال "عِقدة" بحائل

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قام أعضاء "ساعد" بإنزال جثته وتسليمه للجهات الأمنية

العثور على مفقود

عُثِر صباح اليوم الأربعاء، على المفقود " محمد مساعد رابح الرشيدي "، الذي اختفى السبت الماضي 14 شوّال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020، من قرية "مرحب" بمحافظة الحائط، متوفى بجبال "عِقدة" غرب حائل.

وفي التفاصيل، كان "الرشيدي" يستقل سيارة من نوع "برادو" لوحة رقم ( م ح ق 9697)، وتلقى ذووه اتصالاً منه السبت عند الساعة السادسة مساء، بالقرب من "الغار"، وتم تحديد مكان رقم جواله أمس الثلاثاء بحي المدائن بمدينة حائل فيما عثر المواطن بدر فريح جالس السويدي، أثناء رحلة تنزه مع عائلته، صباح اليوم على سيارة المفقود بالقرب من جبال "عِقدة" غرب حائل، وابلغ ذويه باتصال هاتفي، أبلغ عمليات فريق "إنجاد" التطوعي.

وكثفت الجهات الأمنية، اليوم، يساندها فريق "إنجاد" التطوعي وفريق "ساعد" التطوعي، بحثهم عن المفقود, وسط الجبال القريبة من السيارة، فيما عثر عضو "إنجاد" عبدالكريم عبدالعزيز الداوود، على المفقود مُتوفى، وتم تسليمه للجهات الأمنية، وقام أعضاء فريق "ساعد" بقيادة كابتن الفريق حامد الوهبي الشمري بالعمل على إنزال المتوفى من أعلى الجبل وعلى ارتفاع 450 متراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية