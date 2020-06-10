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بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من "كورونا"

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يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة

بمشاركة نجوم اللعبة .. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُطلق حملة توعوية للوقاية من

يدشن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع نجوم سابقين للعبة في القارة، حملته عبر مواقع التواصل للوقاية من المستجد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولاً ترفع شعار "لتبق إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" .
وبحسب بيان للاتحاد أصدره اليوم: "دعا اللاعبون أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة أحمد حسن ()، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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