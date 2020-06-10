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واليونان تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

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مصر واليونان تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية واليونان تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
يمكّن القاهرة من التنقيب عن الغاز أمام حدودها الغربية

مصر واليونان تستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في 18 يونيو الجاري؛ لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الأربعاء.

وأوضحت "نوفا" أن "دندياس" وقع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا أمس، وسيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة، وفقاً لـ" اليوم".

وستتمكّن مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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