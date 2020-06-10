مطار محمد الخامس يستعد لاستقبال المسافرين‎

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هسبريس من الرباط

الأربعاء 10 يونيو 2020 - 05:25

يستعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بوتيرة سريعة، للعودة إلى استقبال المسافرين، مع الاحترام الصارم لإجراءات التباعد الاجتماعي، بعد تعليق الرحلات الدولية لقرابة ثلاثة أشهر، بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وفي أفق استئناف الأنشطة، قام المطار، الذي يستقبل أزيد من 40% من حركة النقل الجوي بالمغرب، باعتماد آلية تقوم على تدبير المخاطر، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمسافرين، من خلال عمليات التعقيم المكثف والتباعد الجسدي، والتشوير الأرضي، والكاميرات الحرارية الحديثة، من أجل ضمان تجربة سفر صحية ومريحة للمسافرين، والعمل على استعادة الثقة في النقل الجوي، أحد القطاعات الاقتصادية التي أدت ثمنا باهظا جراء هذه الأزمة الصحية.

كما يعمل المطار على تكييف الإجراءات مع القيود المرتبطة بتدبير حالة الوباء، والتدابير الصارمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع مناطق استقبال المسافرين. ويتعلق الأمر، أيضا، بتعزيز عمليات التطهير والتعقيم لمنشآت المطار، ونشر رسائل تحسيسية تحث على احترام التباعد الاجتماعي.

في هذا السياق، أوضح مدير مطار محمد الخامس، عبد الحق مازور، في تصريح صحافي، عقب زيارة لوسائل الإعلام للوقوف عند الاستعدادات لاستئناف نشاط الطيران بالمطار، أنه في إطار مخطط استئناف نشاط المطار، خاصة استقبال المسافرين، "تم تفعيل سلسلة من الإجراءات من قبل مكتب الوطني للمطارات (ONDA)، بالتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية، خاصة الداخلية، والمديرية العامة للطيران المدني بوزارة السياحة، والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي"، مضيفا أن هذه الإجراءات تتمثل، بشكل أساسي، في وضع آلية تمكن من حماية المسافرين بالإضافة إلى العاملين في المطار، مستعرضا، في هذا الصدد، على سبيل المثال، علامات التشوير الأرضية، التي تجعل من الممكن مراقبة التباعد الاجتماعي.

ووفق المتحدث ذاته، فإن الأمر يتعلق بعدد من اللوحات التي تشير إلى التعليمات الصحية العامة، "ومنها على الخصوص ارتداء الكمامات والغسل المنتظم لليدين واستخدام المعقم الكحولي، فضلا عن بث رسائل صوتية بالعربية والفرنسية والإنجليزية، للفت انتباه الركاب من أجل الامتثال لهذه الإجراءات طوال مرورهم عبر المطار".

ومن أجل الكشف عن المسافرين المشتبه في إصابتهم، "تم تجهيز المطار بكاميرا حرارية متطورة تجعل من الممكن اكتشاف المسافر من بين العديد من المستخدمين في وقت واحد، وفي الوقت نفسه الكشف عن درجات الحرارة. كما يعتمد المطار، أيضا، بروتوكولا من قبل وزارة الصحة، للتعامل مع المسافرين المشتبه في إصابتهم أو العاملين، من أجل الإخلاء أو إعادة فحص هذه الحالات"، يضيف مدير المطار.

وفي هذا السياق، أشار مازور إلى أن المكتب الوطني للمطارات نشر دليلا للحماية من انتشار فيروس كورونا، يتضمن عمليا جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية بهدف حماية جميع مستخدمي المطار.

كما تجدر الإشارة إلى أن المكتب وضع مخططا لاستئناف أنشطة مطارات المغرب، واستعدادا لاستئناف الرحلات الجوية، "يضمن استقبالا آمنا ومطمئنا للمسافرين، ويوفر الحماية لكل مستعملي المطارات".

ويهدف هذا المخطط، الذي يستند على تدبير المخاطر بالدرجة الأولى، "إلى حماية المسافرين والمستخدمين وكل مستعملي المطارات واسترجاع الثقة لدى مختلف الأطراف، ومواكبة استئناف أنشطة النقل الجوي في أحسن الظروف".