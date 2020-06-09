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المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
المملكة تستعرض منجزاتها في مؤتمر التجارة والتنمية حول العلم والتكنولوجيا
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة"
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
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مساء dmc - العمالة المتضررة من أزمة كورونا.. معاناة طويلة وأمل في الفرج
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DMC
الثلاثاء 09 يونيو 2020 06:31 صباحاً
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