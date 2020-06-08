أخبار عاجلة

المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
المملكة تستعرض منجزاتها في مؤتمر التجارة والتنمية حول العلم والتكنولوجيا -
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجِّل 1365 إصابة جديدة بـ"كورونا" و34 وفاة

Print
مصر تسجِّل 1365 إصابة جديدة بـ"كورونا" و34 وفاة تسجِّل 1365 إصابة جديدة بـ"كورونا" و34 وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات بالفيروس تجاوز الـ35 ألف حالة

مصر تسجِّل 1365 إصابة جديدة بـ

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في حاجز الـ35 ألف حالة بعد تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى 34 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم أن 414 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية. مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 35444 حالة، من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها، و1271 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"

رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"

يوم في حياة عم صبحي .. هز قلوب المصريين وكرمه الرئيس الإنسان

يوم في حياة عم صبحي .. هز قلوب المصريين وكرمه الرئيس الإنسان

الأهرامات المصرية تتصدر "إنستغرام" أكثر الأماكن رغبة للمسافرين في العالم

الأهرامات المصرية تتصدر "إنستغرام" أكثر الأماكن رغبة للمسافرين في العالم

الحكيم في بيتك | روتين المصريين وممارستهم للرياضة قبل الكورونا وبعدها

الحكيم في بيتك | روتين المصريين وممارستهم للرياضة قبل الكورونا وبعدها

شبكة عيون الإخبارية