★ ★ ★ ★ ★

يستهدف خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي

أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية اليوم معسكر تدريبي مكثف عن بعد في مجال اختبار وأتمتة جودة البرمجيات يمتد لثلاثة عشر أسبوعاً تحت مسمى معسكر همة لجودة البرمجيات.

ويستهدف المعسكر خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي، وذلك بهدف تأهيل وتمهين الكوادر الوطنية في مجال اختبار جودة وأتمتة البرمجيات من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية والتدرب على يد خبراء ومتخصصين معتمدين عالميين لتعزيز فرصهم لشغل وظائف متعددة في سوق العمل، مثل مهندس جودة برمجيات، مهندس اختبارات مستمرة، مهندس اختبارات الأتمتة وأخصائي جودة البرمجيات.

يتضمن المعسكر كذلك خمس شهادات مهنية عالمية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات وتدريبات عملية مكثفة تشمل لغات البرمجة، عمليات تطوير البرمجيات، تحليل وتصميم الأنظمة، واختبار البرمجيات وتصحيح الأخطاء وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من 15 أداة، بالإضافة إلى تطبيقات تحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمختصي اختبار وأتمتة جودة البرمجيات.

ويأتي إطلاق معسكر همة لجودة البرمجيات، ثاني معسكرات الهمم الرقمية متوائماً مع مبادرة مهارات المستقبل التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً والتي تهدف لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

يشار إلى أن التسجيل بدأ عبر الرابط التالي https://sda.edu.sa/ar/program/QA.