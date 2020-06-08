"إتمام" ينهي اعتماد أول مخطط سكني ضمن مسار البيع المبكّر

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ضمن مخطط ضخ المشاريع السكنية في جميع مناطق المملكة

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان، اعتماد أول مخطط سكني على المسارات المحدثة للمخططات، لصالح أحد المخططات السكنية بالرياض، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وبرنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، إذ تم اعتماد المخطط وفقاً للمسار الثالث الذي يتيح البيع المبكّر قبل اكتمال البنية التحتية، وذلك خلال 60 يوماً، مع ضمان تنفيذها وبمتابعة وإشراف من برنامج "وافي".

وتتضمّن المسارات الثلاثة المحدّثة، الاعتماد الابتدائي والإفراغ المتدرج، والاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ، والاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ، إذ أعلن مركز خدمات المطورين "إتمام" مسبقاً عن البدء في تفعليها تنفيذاً للأمر السامي الصادر بهذا الشأن، كما أبرم المركز اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواءمة الأهداف مع جميع الجهات الحكومية المعنية، للإسراع في أعمال التنمية العمرانية، عبر اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات قطاع التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيه.

وأشار "إتمام" إلى إنهائه اعتماد مخطط "بوابة الشرق" الواقع شرق العاصمة الرياض بمساحة اجمالية بلغت 5.8 مليون م2، كأول مخطط سكني على المسارات المحدّثة للمخططات، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات لقطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين بما يسهم في ضخ المزيد من المشاريع السكنية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن خدمة اعتماد المخططات حسب المسارات الثلاثة تهدف إلى تسهيل إجراءات اعتماد المخططات السكنية وفق عدة خيارات بإجراءات محوكمة توفر المرونة اللازمة للمطور العقاري لاختيار المسار المناسب الذي يتوافق مع احتياجاته وامكانياته، بما يساعد في تحقيق الاستفادة القصوى من المخطط السكني بصورة عامة.

يذكر أن مركز خدمات المطورين "إتمام" ومن خلال خدماته التي يقدمها للمطورون عبر كافة فروعه ومنصته الإلكترونية (etmam.housing.gov.sa) يسعى لتسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات لعمليات المطور العقاري تحفيزاً للقطاع وسعياً لزيادة المعروض السكني الذي يتواءم مع أهداف رؤية 2030 بزيادة نسبة تملك المساكن للمواطنين.

إتمام