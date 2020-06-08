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ألمانيا تحبط هجوماً ضد المسلمين مستوحى من مجزرة مسجد نيوزيلندا

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ألمانيا تحبط هجوماً ضد المسلمين مستوحى من مجزرة مسجد نيوزيلندا ألمانيا تحبط هجوماً ضد المسلمين مستوحى من مجزرة مسجد نيوزيلندا
العثور في منزل المشتبه به على أسلحة

ألمانيا تحبط هجوماً ضد المسلمين مستوحى من مجزرة مسجد نيوزيلندا

أفاد المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب، اليوم (الاثنين)، بأن السلطات الألمانية اعتقلت شخصاً بعد أن أعلن عبر الإنترنت عن اعتزامه تنفيذ هجوم ضد مسلمين على غرار هجوم مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وأضاف المكتب أن المشتبه به البالغ من العمر 21 عامًا، أودع السجن أمس بعد اعتقاله في هيلدسهايم في ساكسونيا السفلى، وفقاً لـ"الحرة".

وذكر أن المشتبه به كان ينوي تنفيذ الهجوم بالأسلوب الذي اتبع في هجوم كرايست تشيرش.

وأشار المكتب إلى أن السلطات عثرت في منزل المشتبه به على أسلحة قد يكون اشتراها لتنفيذ مخططه بشن هجوم، كما عثرت في أجهزته الإلكترونية على ملفات ذات محتوى يميني متطرف.

وأعلن الشاب أثناء تواصل على الإنترنت أنه يخطط لشن هجوم ضد مسلمين مستوحى من الهجوم الذي وقع في مارس 2019 في كرايست تشيرش وأودى بحياة 51 شخصًا في مسجدين.

وتعتبر السلطات الألمانية إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد.ألمانيا المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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