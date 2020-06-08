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بعد فتح أبوابه بالرياض "مركز الشنغن".. هذه السفارة  فقط تمنح التأشيرات حاليًا

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بعد فتح أبوابه بالرياض "مركز الشنغن".. هذه السفارة  فقط تمنح التأشيرات حاليًا بعد فتح أبوابه بالرياض "مركز الشنغن".. هذه السفارة  فقط تمنح التأشيرات حاليًا
10 دول فتحت حدودها

بعد فتح أبوابه بالرياض

بدأ مركز التأشيرات الموحد (الشينغن) بالرياض أمس الأحد فتح أبوابه لمنح تأشيرات الأوروبية للراغبين في السفر بعد إعلان المفوضية الأوروبية بدء استقبال السياح لدول الاتحاد، بداية من يوليو 2020، جاء ذلك وفق ما نشره موقع النظام الأوروبي للمعلومات وتصاريح السفر الذي أحدثته المفوضية الأوروبية.

ويقول طلال الشلوي مدير إحدى شركات الخدمات السياحية إن المركز فتح أبوابه للتعامل مع الشركات ومندوبي استخراج التأشيرة، ووصف الشلوي الوضع بزحام مقبول نوعًا ما، وفسر الشلوي ذلك بسبب أن سفارة الدنمارك فقط هي من فتحت أبوابها لاستقبال المراجعين وطالبي التأشيرة، وعن باقي السفارات قال الشلوي إنهم أعلنوا أن باقي السفارات وربما بعضها سيفتح منتصف يونيو أي بعد أسبوع، وعن التأشيرات قال الشلوي إن الأسعار كما في السابق ولم يحدث أي تغيير .

وذكر الشلوي أن أغلب الدول الأوروبية أعلنت عن عودة النشاط السياحي بشكل متدرج، والبداية بالطبع ستكون داخلية ثم أوروبيًا ثم للعالم خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

ولفت الشلوي أن أغلب الشعوب الأوروبية تتجه للسفر برًا أو بالسكك الحديدية أو بالطائرات من الشمال للجنوب والعكس لدول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا لقضاء الصيف على البحر.

يذكر أن ما يقارب من 10 دول أوروبية ستبدأ في استقبال السياح خلال الشهرين المقبلين، مثل الدنمارك وهولندا والنرويج وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وسويسرا والنمسا.مركز التأشيرات الموحد الشينغن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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