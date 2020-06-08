أمير الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

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تمنى له التوفيق والنجاح عقب تعيينه في منصبه

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم،مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني، وذلك عقب تعيينه في منصبه.

وتمنى أمير المنطقة، التوفيق والنجاح له فيما كلف به، مشدداً على أهمية التعاون ومضاعفة الجهود في هذه الجائحة العالمية كورونا، لافتًا إلى ما بذلته القيادة الحكيمة من تسخير الإمكانات كافة وبذل الغالي والنفيس في مواجهتها .

من جانبه، عبّر الدكتور "الشهراني" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض، منوهًا بتوجيهاته التي ستكون دافعاً للاستمرار في الإنجاز .أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز