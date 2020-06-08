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كوادر تصنع الفارق.. مقابلات شخصية لمرشحي القيادة المدرسية بعسير

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كوادر تصنع الفارق.. مقابلات شخصية لمرشحي القيادة المدرسية بعسير كوادر تصنع الفارق.. مقابلات شخصية لمرشحي القيادة المدرسية بعسير
48 متقدمًا ومتقدمة "بنين- بنات".. و"الجوني" يشدد على دورهم في الميدان

كوادر تصنع الفارق.. مقابلات شخصية لمرشحي القيادة المدرسية بعسير

رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس، لجنة المقابلات الشخصية لمرشحي القيادة المدرسية "بنين- بنات"، والذين بلغ عددهم 48 متقدمًا ومتقدمة.

وأكد "الجوني" أهمية دور قائد وقائدة المدرسة في الميدان التربوي لإحداث نقلة نوعية في المسيرة التعليمية ومواكبة التطورات والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التعليم في المملكة؛ لافتًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العمل القيادي بكوادر مؤهلة تصنع الفارق.

من جهته، بيّن أمين لجنة القيادات المدرسية فائز الشهري، أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر وجرى تشكيل فِرَق عمل على مستوى الإدارة والمكاتب في قطاعي البنين والبنات، لتنفيذ إجراءات الترشح للقيادة المدرسية وفقًا للضوابط المخصصة لذلك.مدير عام التعليم عسير سعد الجوني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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