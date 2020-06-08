"الكشافة" تستبق عودة موظفي تعليم الشرقية بتدابير وإرشادات احترازية

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بالتزامن مع إجراءات فحص الحرارة للموظفين خلال دخول مقر العمل

سجل فريق الكشافة التطوعي بتعليم المنطقة الشرقية، حضورًا لافتًا من خلال تواجده في عدة مواقع رئيسية تتبع لمباني تعليم المنطقة، وفي مقدمتها مبنى إدارة التعليم الرئيسي بالدمام، إضافة لمبنى الخدمات المساندة وصولًا لمبنى إدارة الاختبارات، بالعمل على تقديم الإرشادات والتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين أوساط الموظفين.

وتزامن مع هذه الإجراءات العمل على إجراء فحص الحرارة للموظفين أثناء دخولهم مقر العمل؛ فضلًا عن وضع المعقمات اللازمة والملصقات الإرشادية والتثقفية التي تُعنى باتباع الاحترازات المطلوبة للوقاية من كورونا.

من جهته، نوه المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، بالتوجيهات المباشرة والواضحة لمدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، لجميع اللجان المختصة بتفعيل خطة التهيئة التي أعدتها الإدارة وسبقت موعد استئناف عمل الموظفين والموظفات لمقار أعمالهم. والتي توجت بالانتهاء من جميع التدابير اللازمة لاستقبال الموظفين والموظفات؛ حيث تمت عملية التنظيف والتعقيم لجميع مقرات العمل والمكاتب، وتوفير المعقمات اللازمة في أماكن بارزة داخل مقرات العمل، كذلك توفير كل السبل للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها، ومراعاة الحالات الصحية للجميع، مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة.

وأشار "الباحص"، إلى التعاون والتكامل القائم مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية؛ من خلال مشاركة فريق صحي توعوي يعمل على تقديم الإرشادات والتوجيهات والاحترازات المطلوبة في سبيل الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وفي جانب التوعية الإعلامية، ذكر أن هناك حملة إعلامية تم العمل عليها من خلال التعاون مع إدارة الصحة المدرسية والموارد البشرية لتوعية الموظفين والموظفات، والعمل على نظام المجموعات بشكل تدريجي لتنظيم نسبة حضور الموظفين والموظفات الذين عليهم الحضور لمقار العمل في الأسبوعين الأول والثاني من عودة إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب استثمار منصة العمل الإعلامي الرسمي لتعليم المنطقة في عملية التوعية ونشر التعليمات.