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التأمينات: تعويض "ساند" للعاملين السعوديين بالمنشآت المتضررة لا يزال مستحقًا

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التأمينات: تعويض "ساند" للعاملين السعوديين بالمنشآت المتضررة لا يزال مستحقًا التأمينات: تعويض "ساند" للعاملين السعوديين بالمنشآت المتضررة لا يزال مستحقًا
في معظم الحالات ويشمل المصروف في الأول من يونيو والمقرر صرفه في يوليو

التأمينات: تعويض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، تَضَمّن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وقالت "المؤسسة": اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقًا للظروف الحالية؛ فلا يزال تعويض "ساند" مستحقًّا في معظم الحالات، والاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضًا للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الجاري.

وأضافت: تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض؛ وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة المستجد؛ ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين.المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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