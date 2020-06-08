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75% زيادة في نسبة الطلبة المسجلين بالفصل الصيفي بجامعة جازان

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75% زيادة في نسبة الطلبة المسجلين بالفصل الصيفي بجامعة جازان 75% زيادة في نسبة الطلبة المسجلين بالفصل الصيفي بجامعة جازان
1908 محاضرات افتراضية في الأسبوع الأول بمدة تجاوزت 3900 ساعة

75% زيادة في نسبة الطلبة المسجلين بالفصل الصيفي بجامعة جازان

حققت جامعة جازان، زيادة في نسبة الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي، تجاوزت 75% عن العام الماضي، واستثمرت الجامعة إمكاناتها التقنية المتقدمة لخدمة طلبتها في دراسة الفصل الصيفي للعام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأوضح رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة تولي مصلحة طلبتها أهمية كبرى، وتحرص على توفير وإتاحة الفرص لطلابها وطالباتها المتوقع تخرجهم أو الذين لم يكملوا خطتهم الدراسية السنوية، بتمكينهم من إنهاء متطلبات التخرج، أو إكمال خطتهم الدراسية السنوية.

وبيّن القحطاني أن الجامعة استوعبت في الفصل الصيفي لهذا العام 9407 طالبًا وطالبة، وكلفت 205 أساتذة؛ لتدريس 382 مقررًا في 770 شعبة دراسية، وبلغ عدد المحاضرات الافتراضية المباشرة خلال الأسبوع الأول 1908 محاضرات، وبمدة تجاوزت 3900 ساعة، وبحضور بلغ 41126 طالبًا وطالبة.

وأكد أن الجامعة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ستواصل تقديم خدماتها الأكاديمية من خلال منظوماتها التقنية المتكاملة، ووفق ما يرد من توجيهات، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.جامعة جازان الفصل الصيفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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