أخبار عاجلة

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان.. و"المدني": اتخذوا الاحتياطات

Print
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان.. و"المدني": اتخذوا الاحتياطات "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان.. و"المدني": اتخذوا الاحتياطات
دعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وصبيا، وأحد المسارحة، والدرب، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

شبكة عيون الإخبارية