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"الجوازات" تنفّذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية

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"الجوازات" تنفّذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية "الجوازات" تنفّذ 12737 عملية للمستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية
تنوّعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم وتأشيرة خروج وعودة ونقل خدمات

بلغت إحصاءات العمليات المنفّذة عبر مراجعة إدارات الجوازات من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية خلال الفترة من 8 / 10 / 1441 هـ، حتى 14 / 10 / 1441هـ، واشتملت العمليات المنفّذة على عديد من الخدمات وتنوّعت ما بين إصدار وتجديد هوية مقيم، تأشيرة خروج وعودة، تأشيرة خروج نهائي، نقل خدمات، وإصدار وتجديد جواز السفر السعودي.

ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتَي "أبشر" و"مقيم" وفي حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم تسجيل موعد إلكتروني عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة "أبشر" لمراجعة مقار إدارات الجوازات عند الحاجة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في أثناء الزيارة.الجوازات خدمة المواعيد الإلكترونية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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