أخبار عاجلة

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سماء المملكة تواعد كسوفاً حلقياً للشمس أواخر شوال.. يشاهد بمكة والذروة هنا

Print
سماء المملكة تواعد كسوفاً حلقياً للشمس أواخر شوال.. يشاهد بمكة والذروة هنا سماء المملكة تواعد كسوفاً حلقياً للشمس أواخر شوال.. يشاهد بمكة والذروة هنا
يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة أو يقع بينهما

سماء المملكة تواعد كسوفاً حلقياً للشمس أواخر شوال.. يشاهد بمكة والذروة هنا

تشهد سماء المملكة -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد 21 يونيو 2020م، كسوفاً حلقياً للشمس، يشاهد في محافظة شرورة بنسبة 96.16% ويستمر نحو ساعتين و42 دقيقة.

وأوضح المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، كما يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون القمر في أبعد نقطة ويظهر قرصه أصغر من قرص الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة.

وبيّن المركز، أن الكسوف الحلقي للشمس سيشاهد في منطقة مكة المكرّمة عند الساعة 7:04 صباحاً وستكون ذروته عند الساعة 8:12 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:31 صباحاً، وتصل مدته 2:27 دقيقة، بنسبة 70.88%، أما في منطقة الرياض، فسيشاهد عند الساعة 7:10 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:23 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:49 صباحاً، وتصل مدته 2:39 دقيقة، بنسبة 73%.

وفي المنطقة الشرقية، سيشاهد الكسوف عند الساعة 7:14 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:30 صباحاً، بينما ستكون نهايته عند الساعة 9:59 صباحاً، وتصل مدته 2:45 دقيقة، بنسبة 73.70%، في حين سيشاهد الكسوف على محافظة شرورة عند الساعة 6:59 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:13 صباحاً، وستكون نهايته عند الساعة 9:41 صباحاً.كسوفاً حلقياً للشمس محافظة شرورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

شبكة عيون الإخبارية