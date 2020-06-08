عدد الإصابات بـ"كورونا" عالمياً يتجاوز الـ 7 ملايين

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402852 وفاة فيما تعافى منه 3 ملايين و142440

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم، عتبة الـ 7 ملايين، حسب عدّاد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وتشير بيانات الجامعة، إلى إصابة 117.9 ألف شخص بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مقابل 126.3 ألف في اليوم السابق.

وبحسب "روسيا اليوم" بلغت حصيلة الوفيات في العالم 402852 حالة، فيما تماثل 3 ملايين و142440 شخصاً للشفاء منذ بداية تفشي الجائحة.

وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الدولة؛ الأكثر تضرراً بالوباء، مليوناً و942 ألف شخص، تليها البرازيل (نحو 692 ألفاً)، وروسيا (نحو 468 ألفاً).

وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالوباء السعودية (101.9 ألف حالة)، وقطر (68.7 ألف)، والإمارات (38.8 ألف)، ومصر (34 ألفاً)، والكويت (31.8 ألف).فيروس كورونا الجديد