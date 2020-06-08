"بنك الرياض" يقدم برنامج "التمويل المضمون" بمبلغ يصل حتى 15 مليون ريال

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يشمل تمويل الأنشطة التجارية منها الإيجارات أو المدفوعات الحكومية وغيرها

بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي، أعلن بنك الرياض عن تقديم برنامج "التمويل المضمون"، الذي يمنح عملاءه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت متناهية الصغر، تمويلًا يصل حتى 15 مليون ريال؛ بهدف ضمان استمرارية أعمالها ونموها.

ومن مزايا البرنامج انخفاض تكلفة التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لتبلغ 4% شاملة جميع المصاريف والرسوم التمويلية لهذه المنشآت، ودون اشتراط وجود ضمانات عينية مقابل التمويل، وبفترة سماح تمتد إلى 6 أشهر من تاريخ استلام مبلغ التمويل.

ويشمل البرنامج تمويل الأنشطة التجارية لأغراض متعددة منها: الإيجارات أو المدفوعات الحكومية، وتمويل رأس مال العامل من بضائع أو مواد أولية، تمويل رواتب الموظفين، تمويل مستحقات الموردين، تمويل المستخلصات والتوسعة الرأسمالية متوسطة الأجل وغيرها من الأغراض التمويلية التي تحتاجها المنشآت.

ويُعد بنك الرياض ثالث أكبر البنوك في المملكة، وهو الشريك الأبرز والأكثر فاعلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متصدرًا بذلك قائمة الجهات الممولة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج كفالة وأكثرها تسجيلًا لعدد العقود التمويلية المبرمة، كما أنه حاصل على جائزة أفضل ممول وداعم للقطاعات والأنشطة التجارية المستهدفة للنمو من قِبَل رؤية السعودية 2030.بنك الرياض