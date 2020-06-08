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"النقد" تستخدم تقنية BLOCKCHAIN في الحوالات المالية مع البنوك المحلية

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"النقد" تستخدم تقنية BLOCKCHAIN في الحوالات المالية مع البنوك المحلية "النقد" تستخدم تقنية BLOCKCHAIN في الحوالات المالية مع البنوك المحلية
ضِمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع للاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية

استخدمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مؤخرًا، تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، لإيداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي خلال وقت سابق؛ وذلك ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع؛ للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود "ساما" في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة استخدام تقنية سلسلة الكتل في الحوالات المالية، والتي تُعد إحدى المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة، ضمن مساعيها الهادفة إلى تمكين وتطوير التقنيات المالية في المملكة، مثل: مبادرة فنتك (بالمشاركة مع هيئة السوق المالية)، والبيئة التشريعية التجريبية، والخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية.مؤسسة النقد السعودي ساما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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