أخبار عاجلة

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدد الإصابات بـ"كورونا" عالمياً يتجاوز الـ 7 ملايين

Print
عدد الإصابات بـ"كورونا" عالمياً يتجاوز الـ 7 ملايين عدد الإصابات بـ"كورونا" عالمياً يتجاوز الـ 7 ملايين
402852 وفاة فيما تعافى منه 3 ملايين و142440

عدد الإصابات بـ

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم، عتبة الـ 7 ملايين، حسب عدّاد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وتشير بيانات الجامعة، إلى إصابة 117.9 ألف شخص بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مقابل 126.3 ألف في اليوم السابق.

وبحسب " اليوم" بلغت حصيلة الوفيات في العالم 402852 حالة، فيما تماثل 3 ملايين و142440 شخصاً للشفاء منذ بداية تفشي الجائحة.

وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الدولة؛ الأكثر تضرراً بالوباء، مليوناً و942 ألف شخص، تليها البرازيل (نحو 692 ألفاً)، وروسيا (نحو 468 ألفاً).

وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالوباء (101.9 ألف حالة)، وقطر (68.7 ألف)، والإمارات (38.8 ألف)، ومصر (34 ألفاً)، والكويت (31.8 ألف).فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

شبكة عيون الإخبارية