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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم جلوسه

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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم جلوسه القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم جلوسه
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم جلوسه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم جلوسه.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى يوم جلوسه.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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