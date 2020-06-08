أخبار عاجلة

"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما -
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد -
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة -
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات -
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بنك الرياض" يقدم برنامج "التمويل المضمون" بمبلغ يصل حتى 15 مليون ريال

Print
"بنك الرياض" يقدم برنامج "التمويل المضمون" بمبلغ يصل حتى 15 مليون ريال "بنك الرياض" يقدم برنامج "التمويل المضمون" بمبلغ يصل حتى 15 مليون ريال
يشمل تمويل الأنشطة التجارية منها الإيجارات أو المدفوعات الحكومية وغيرها

بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي، أعلن بنك الرياض عن تقديم برنامج "التمويل المضمون"، الذي يمنح عملاءه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت متناهية الصغر، تمويلًا يصل حتى 15 مليون ريال؛ بهدف ضمان استمرارية أعمالها ونموها.

ومن مزايا البرنامج انخفاض تكلفة التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ لتبلغ 4% شاملة جميع المصاريف والرسوم التمويلية لهذه المنشآت، ودون اشتراط وجود ضمانات عينية مقابل التمويل، وبفترة سماح تمتد إلى 6 أشهر من تاريخ استلام مبلغ التمويل.

ويشمل البرنامج تمويل الأنشطة التجارية لأغراض متعددة منها: الإيجارات أو المدفوعات الحكومية، وتمويل رأس مال العامل من بضائع أو مواد أولية، تمويل رواتب الموظفين، تمويل مستحقات الموردين، تمويل المستخلصات والتوسعة الرأسمالية متوسطة الأجل وغيرها من الأغراض التمويلية التي تحتاجها المنشآت.

ويُعد بنك الرياض ثالث أكبر البنوك في المملكة، وهو الشريك الأبرز والأكثر فاعلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متصدرًا بذلك قائمة الجهات الممولة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج كفالة وأكثرها تسجيلًا لعدد العقود التمويلية المبرمة، كما أنه حاصل على جائزة أفضل ممول وداعم للقطاعات والأنشطة التجارية المستهدفة للنمو من قِبَل رؤية 2030.بنك الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7309.80 نقاط

كل ما تود معرفته عن  "رالي داكار السعودية 2021".. المواعيد والتفاصيل

كل ما تود معرفته عن  "رالي داكار السعودية 2021".. المواعيد والتفاصيل

رغم كورونا..214 فندقًا قيد الإنشاء في السعودية ومنافسة حادة بين "ماريوت وهيلتون واكور"

رغم كورونا..214 فندقًا قيد الإنشاء في السعودية ومنافسة حادة بين "ماريوت وهيلتون واكور"

"الموانئ السعودية" تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو

"الموانئ السعودية" تناول 28 مليون طن بضائع خلال مايو

شبكة عيون الإخبارية