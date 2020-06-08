الأردن : 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة شفاء

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أكدت وزارة الصحة أن المملكة سجلت اليوم (11) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (10) حالات غير محليّة، وحالة واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 795.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة هي: (9) إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري؛ منهم (3) أردنيين، و(6) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وحالة لأردني قادم من الخارج يقيم في أحد فنادق الحجر (كازاخستان)، وحالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة.

ولفتت إلى أنه سُجِّلت اليوم (15) حالة شفاء: (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في مستشفى الملكة علياء.

وبينت أنه تمّ إجراء (4090) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (217905) فحوصات.