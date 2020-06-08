فنانون وإعلاميون يحتفون غنائيا بـ"أبطال كورونا"

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جمال سماحي من تطوان

الاثنين 08 يونيو 2020 - 06:40

أطلق مجموعة من الفنانين والإعلاميين المغاربة "أوبريت أبطال التحدي"، بمشاركة عدد من الوجوه الفنية اللامعة، أمثال قيدوم السينما والمسرح الفنان عبد القادر مطاع، والنجم السينمائي رشيد الوالي، والمطرب فؤاد الزبادي، في إطار تفعيل أدوار الفن الطلائعية، بهدف تحفيز ثقافة الصمود والتحدي في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها المغرب، والعالم، جراء جائحة كورونا وتدبير الحجر الصحي.

وحسب بلاغ للقائمين على "أوبرت أبطال التحدي"، توصلت به هسبريس، فإن هذا العمل الفني يأتي "إسهاما في ترسيخ الفن الذي يواكب الأزمة، ويرفع معنويات الأطر الطبية والتمريضية، والأمنية، والتعليمية، والسلطات العمومية، والإعلام، وكل التلاميذ، وكافة القطاعات التي توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء".

ووفق المصدر ذاته فإن هذا المنتج الفني، الذي يعرف مشاركة عدد من أبرز المطربين المغاربة الذين بصموا رصيدهم على الساحة الوطنية والعربية، يهدف كذلك إلى رفع معنويات الشعب المغربي الذي انخرط بشكل فعال في هذه المعركة الجماعية تجاه "كوفيد-19"، إضافة إلى "تعزيز ثقافة التضامن الوطني من أجل المصالح العليا للوطن".

وأهدى القائمون على "أوبرت أبطال التحدي" هذا العمل الفني إلى الملك محمد السادس، وكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمدرسين والتلاميذ، وإلى كل الصامدين في الواجهة ضد وباء كورونا المستجد.

يذكر أن "أوبرت أبطال التحدي" فكرة وألحان الإعلامي والفنان سمير بحاجين، وكلمات الدكتور أحمد الصمدي، والتوزيع الموسيقي للفنان سعيد الصنهاجي وكرافيزم وإشراف المصمم بدر جواد، وإخراج الفنان سعيد بلي؛ وتشارك فيه فعاليات فنية وإعلامية متميزة، إلى جانب عدد من الأطفال النجوم، من بينهم مريم أمجون، بطلة "تحدي القراءة"، وبعض نجوم برنامج "ذا فويس كيدز".