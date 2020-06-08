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البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر

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البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم عن تصدرها وسم #صفقة_اليوم على منصة تويتر.

ويقدم حساب البوابة العربية للأخبار التقنية الرسمي على تويتر عروضًا وتخفيضات مذهلة – تصل أحيانًا إلى 99% من السعر الأصلي – للباحثين عن المعرفة والراغبين في تطوير مهاراتهم والحصول على شهادات ودورات ومناهج تدريبية وتعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا بشكل عام.

واعتمدت البوابة العربية للأخبار التقنية وسم #صفقة_اليوم على منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر وذلك بعد أن أعلنت رسميًا في شهر يوليو من العام الماضي عن إطلاقها أول متجر للصفقات والمنتجات والخدمات الرقمية من نوعه في المنطقة.

وجاءت تلك الخطوة كثمرة للشراكة والتعاون مع شركة ستاك كوميرس، وهي أكبر شركة عالمية متخصصة في إدارة المتاجر الإلكترونية للناشرين المختصين في العالم.

 وبموجب ذلك، تقوم شركة ستاك كوميرس العالمية بإدارة كافة عمليات متجر صفقات البوابة الرقمية، بما في ذلك اختيار المنتجات الرقمية المناسبة لشريحة زوار البوابة، وعمليات الدفع الإلكتروني، والتسويق وغيرها من المهام الأخرى. ونظرًا لنظام العمل الخاص بشركة ستاك كوميرس وطبيعته العالمية، إضافة إلى نوعية الدروس والدورات والبرمجيات والحزم والمنتجات والخدمات الرقمية الأخرى، فإن كافة محتوى المتجر الرقمي هو باللغة الإنجليزية.

ولمزيد من السهولة والدمج مع الموقع الحالي للبوابة العربية للأخبار التقنية، تقدم البوابة يوميًا محتوى يشرح مزايا وتفاصيل الصفقات اليومية التي تتوفر على المتجر، تحت قسم (صفقة اليوم).

البوابة العربية للأخبار التقنية

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