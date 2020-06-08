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جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل
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الخميس 11 يونيو 2020 07:56 مساءً
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني
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الخميس 11 يونيو 2020 07:56 مساءً
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر
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الخميس 11 يونيو 2020 07:56 مساءً
الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما
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الخميس 11 يونيو 2020 07:52 مساءً
"زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده
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الخميس 11 يونيو 2020 07:35 مساءً
الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي
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الخميس 11 يونيو 2020 07:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إعصار مدمر يضرب مناطق في فلوريدا مع هطول غزير للأمطار
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 08 يونيو 2020 02:22 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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