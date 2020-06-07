5 خطوات لحمايتك من الإصابة بكورونا خلال رحلاتك الداخلية.. تعرّف عليها

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أهمها الكمامة والتعقيم فهما لا غنى عنهما

يتسلل الخوف إلى البعض من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد بين المسافرين بعد مرور 8 أيام على ‫استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة منذ الاثنين 01 يونيو في 13 مطارًا، وذلك على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة.

ودفع هذا الأمر عدد من الخبراء لتحديد مجموعة من الخطوات التي يجب على المسافرين اتباعها، منها للوقاية من العدوى التي تسببها كورونا أثناء السفر بالطائرة.

في السطور التالية، سنتعرف على أفضل 5 خطوات لحمايتك من الإصابة بكورونا على الطائرة، بحسب ما ذكرته CNN:

مناديل أو قماش مبلل بالكلور

يسبب مرورك بنقاط تفتيش كثيرة، سواء في الصالات والطريق، وحتى وصولك الطائرة ستلمس العديد من الأسطح، وهنا يجب إحضار مناديل معقمة لتطهير يديك أو الأسطح أو ممتلكاتك الشخصية أو قم بإحضار قطعة قماش صغيرة مبللة بالكلور المخفف في كيس مضغوط، ومن غير المحتمل أن تنمو الفيروسات عليه ولا يجب زيادة محلول الكلور، فكل ما تحتاجه ملعقة كبيرة واحدة في أربعة أكواب من الماء فقط.

الأكياس المضغوطة

يجب عليك إحضار أكياس بلاستيكية مضغوطة للأغراض الشخصية التي قد يتعامل معها الآخرون، مثل بطاقة هويتك أو جواز سفرك، واحضر حقائب إضافية حتى من وضع هذه الأشياء في حقيبة جديدة بعد أن تتاح لك الفرصة لتطهيرها.

غسل يديك بمعقم اليدين

يجب غسل يديك أو استخدم معقم اليدين قدر المستطاع، فرغم أن الصابون والماء أكثر فاعلية، إلا أن معقم اليدين مفيد بعد غسل اليدين للقضاء على كل الجراثيم.

حافظ على مكانك

بمجرد الوصول إلى مقعدك على الطائرة، ابق في مكانك، ولا تحاول أن تكون كثيرًا، للتقرير من إمكانية تعاملك مع الآخرين، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى إليك بكورونا.

الكمامة

وضع الكمامة في كل وقت والأفضل كمامة من طراز N95، وإذا لم تتوافر فهناك أنواع أخرى توفر الحماية ويمكنك استبدالها بالأقنعة الطبية أو القماشية.

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