عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

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2017 راجعوا أقسام الجراحة والرعاية التكاملية والولادة والصحة الإنجابية

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 28 مايو حتى 3 يونيو 2020م.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,396 مستفيداً، وعيادة الجراحة والتضميد 194 فرداً، وعيادة الولادة 13 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 478 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 126 مريضًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ1,297 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ1,660 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 582 شخصًا، وعيادة نقل الدم 4 مرضى، وعيادة التنويم 3 مستفيدين.