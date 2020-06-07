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"الجبير" يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة مستجدات الأوضاع في المنطقة

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مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجائحة كورونا

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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