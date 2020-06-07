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الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  حتى 30 نوفمبر

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الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  المنتخب حتى 30 نوفمبر الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  حتى 30 نوفمبر
بسبب انتهاك القيود الوقائية من كورونا

الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  المنتخب حتى 30 نوفمبر

فرض الاتحاد الصيني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لنصف عام على ستة لاعبين من الصيني للشباب (تحت 19 عامًا) لانتهاكهم القيود المفروضة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمكافحة انتشار الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاتحاد الصيني أن اللاعبين غادروا معسكر الفريق في شنغهاي دون الحصول على إذن، وقال: كان تجاوزاً للقواعد المطبقة بالفريق في مواجهة كورونا، وترك أثرًا سلبياً على الفريق.

من جانبه أكد الاتحاد أن اللاعبين لن يسمح لهم بالمشاركة مع أنديتهم وعلى مستوى المنتخبات حتى 30 نوفمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  المنتخب حتى 30 نوفمبر

الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  المنتخب حتى 30 نوفمبر

الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  المنتخب حتى 30 نوفمبر

الاتحاد الصيني يوقف  6 لاعبين من  المنتخب حتى 30 نوفمبر

شبكة عيون الإخبارية