الشرقية.. ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا بلغت 810 حالات

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تسجيل 199 حالة تعافٍ جديدة

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات؛ حيث بلغت 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 199 حالة تعافٍ جديدة.

وتوزعت حالات الإصابات حسب المدن الدمام 257 حالة، والهفوف 132، والقطيف 120، والخبر 62، والجبيل 60، والمبرز 34، والظهران 31، وحفر الباطن 27، ورأس تنورة 26، وصفوى 19، والعيون 18، والجفر 15، والنعيرية 4، وسلوى 3، وحالة واحدة في كل من القرية العليا وبقيق.

فيما بلغت حالات التعافي بـ 199 حالة، توزعت على المدن التالية: الدمام 41، والهفوف 67، والجبيل 23، والقطيف 22، والظهران 16، والخبر 12، والجفر 8، وصفوى 4، والمبرز 3 ، وسلوى 2، والنعيرية 1 .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1026، و36 وفاة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن إطلاق عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

وفي هذه العيادات يتم استقبال المرضى، على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.

وانطلقت العيادات حالياً في 6 مدن، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على عدة مواقع. ويمكن مراجعة مواقع هذه العيادات على الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/Clinics

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