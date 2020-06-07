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الأمانة العامة للجان الضريبية تعقد 183 جلسة قضائية بالمملكة

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توفر خدمة التقاضي عن بعد بهدف إنهاء المنازعات

الأمانة العامة للجان الضريبية تعقد 183 جلسة قضائية بالمملكة

عقدت الأمانة العامة للجان الضريبية في دعم القطاع الضريبي بالمملكة منذ تفعيل خدمة التواصل المرئي بتاريخ 13 مايو 2020. حتى 7 يونيو 2020 (183 جلسة) عن بعد أمام مختلف دوائر اللجان الضريبية.

يأتي هذا في إطار سعي الأمانة في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وفي هذا الإطار ولمواجهة الظروف الحالية بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة تحت شعار (نعود بحذر)، وحرصاَ على تجنب إطالة أمد التقاضي، وضمن سلسلة الخطوات المتخذة في تيسير الإجراءات، لدعم وتحسين تجربة المتعامل.

وقد أًصدرت خلالها قرارات بما مجموعه (175 قرارًا)، فيما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة منذ العمل بقرار تعليق الحضور ما مجموعه (3,539) دعوى.

وتسعى الأمانة لتعزيز مبدأ ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية (www.gstc.gov.sa). ابتداءً من قيد الدعوى وصولاً إلى صدور القرار وتسليمه، وتوفر وبشكل دائم (خدمة التقاضي عن بُعد) والتي تمكن أطراف الدعوى من اختيار موعد جلسة النظر لحضور الجلسات عبر أحد مكاتب التقاضي عن بُعد.

إلى هذا دعت الأمانة العامة المتعاملين معها للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000) والتعرف على المزيد من المواد التوعوية من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمانة العامة للجان الضريبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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