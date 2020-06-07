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جي بي سي نيوز :- قتل مدني في تفجير دراجة نارية مفخخة، الثلاثاء، في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وانفجرت الدراجة في قرية "المناجير" التابعة لرأس العين.

ولم تتبن أي جهة الهجوم.

يشار إلى أن الوحدات الكردية و"قسد" تستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات.

يذكر أن رأس العين تقع ضمن مناطق عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمشاركة الجيش الوطني السوري المعارض.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب "قسد" من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي بعد خمسة أيام فقط.

عربي 21