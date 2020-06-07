أخبار عاجلة

"الصناعات الثقافية" تحتاج تدابير عاجلة لإنقاذ 100 ألف منصب -
فنانون وإعلاميون يحتفون غنائيا بـ"أبطال كورونا" -
ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا -
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا -
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات -
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا -
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا -
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقنية فرسان" تعلن موعد فتح القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول

Print
"تقنية فرسان" تعلن موعد فتح القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول "تقنية فرسان" تعلن موعد فتح القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول
بتخصصات البرمجيات والإدارة المكتبية بدءًا من الرابع وحتى الـ17 من ذي القعدة

أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441- 1442هـ ابتداءً من تاريخ 4/ 11/ 1441، ويستمر حتى تاريخ 17/ 11/ 1441 في جميع التخصصات التي يضمها الفرع.

ونوّه مشرف فرع الكلية التقنية بفرسان المهندس علي محمد أحمد عيساوي، بأن على الراغبين في الالتحاق بالبرامج، الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، واختيار التخصص المطلوب من التخصصات المتاحة.

وأوضح "عيساوي" أن التخصصات المتاحة هي تخصص البرمجيات، وإدارة مكتبية.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات

الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية