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آبل تقدم قريبًا أقساطًا بدون فائدة لشراء iPad و Mac

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آبل تقدم قريبًا أقساطًا بدون فائدة لشراء iPad و Mac آبل تقدم قريبًا أقساطًا بدون فائدة لشراء iPad و Mac

أفادت وكالة بلومبرج بأن شركة آبل تستعد للسماح للعملاء بشراء العديد من منتجاتها، من ضمنها أجهزة (iPad) و (Mac) و (AirPods)، على أقساط شهرية لحاملي بطاقتها المسماة (Apple Card)، وتخطط عملاقة التكنولوجيا في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لتقديم الخدمة في الأسابيع المقبلة، ومن الممكن الإعلان عنها خلال (WWDC).

ويتيح هذا العرض للعملاء شراء المنتج من خلال آبل مع تقسيط السعر على مدى عدة أشهر بدون فوائد، وتتم إدارة الدفعات من خلال قسم (Apple Card) في تطبيق (Wallet) لهاتف آيفون وإضافتها إلى فواتير (Apple Card) الشهرية للعملاء.

ومن المفترض أن تتوفر خطة دفع بدون فائدة لمدة 12 شهرًا بالنسبة لأجهزة (iPad) و (Mac) و (Apple Pencil) ولوحات مفاتيح (iPad) وشاشة (Mac XDR)، أما بالنسبة لأجهزة (AirPods) و (HomePod) و (Apple TV)، فستكون الخطط لمدة ستة أشهر بدون فوائد.

وتشبه الخطة تلك التي تقدمها شركات بيع الهواتف والمنتجات الأخرى، مما يوفر للمستهلكين سبيلًا آخر لشراء هذه المنتجات بدفعات شهرية، وطرحت آبل في العام الماضي خطة دفع لمدة 24 شهرًا بدون فوائد لأجهزة آيفون التي تم شراؤها باستخدام بطاقة (Apple Card)، مع استرداد نقدي بنسبة 3 في المئة.

وتم تصميم الخطة لتحفيز استخدام بطاقة (Apple Card)، التي أطلقتها الشركة في شهر أغسطس الماضي بالشراكة مع (Goldman Sachs)، بحيث يحصل مالكو (Apple Card) على بطاقة رقمية متصلة بتطبيق (Wallet) وبطاقة فعلية مصنوعة من التيتانيوم.

كما أن الخطة تعزز مبيعات منتجات آبل من خلال السماح للمستخدمين بتقسيط السعر على عدة أشهر بدون فائدة، وكان الرئيس التنفيذي للشركة، (تيم كوك) Tim Cook، قد قال في شهر أبريل: إن الشركة ستطلق خدمة دفع بالتقسيط لمنتجات تتجاوز آيفون، لكنه لم يحدد التوقيت أو الميزات.

وتتوفر بطاقة ائتمان (Apple Card) في الوقت الحالي في الولايات المتحدة فقط، ومع ذلك، فقد دخلت الشركة في شراكة مع البنوك في جميع أنحاء العالم، مما يسمح للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان الحالية لشراء المنتجات من خلال خطط التقسيط.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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