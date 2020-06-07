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اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواءً ماطرة بمناطق عدة

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اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواءً ماطرة بمناطق عدة اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواءً ماطرة بمناطق عدة
قال: رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها

اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواءً ماطرة بمناطق عدة

توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطاراً متفاوتة على أجزاءٍ عدة من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين -إن شاء الله-، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم.

وأضاف: متوقع رياح وغبار على أجزاءٍ من الشرقية وغرب المملكة وشمالها.. إلا أن يصرفها الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية