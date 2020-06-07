أخبار عاجلة

ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا -
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا -
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات -
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا -
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا -
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة -
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات -
البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

Print
مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ"كورونا" مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"
بلاغ تحرّكت على أثره بلدية المعابدة الفرعية فوراً وإجراءات التعقيم والتطهير تتواصل

مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد فروع مطعم شهير بجبل النور بمكة المكرّمة، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد.

وقامت "الأمانة" بإغلاق المطعم احترازياً، ضمن الإجراءات التي تنفّذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار .

وعلمت "سبق"، أن "الأمانة"، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، قامت على الفور بإغلاق المطعم، أمس، بعد ورود بلاغ مفاده إصابة أحد العاملين داخل المطعم بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال المطعم مغلقاً حتى الآن لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة

شبكة عيون الإخبارية