وزير الصحة الاردني : فتح الحدود للسياحة الخارجية قيد الدراسة

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ان المملكة وصلت الى مرحلة متقدمة من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وان العالم ينظر الى الأردن بأمل، بعد ان شكل نموذجاَ في التعامل الصحيح مع الجائحة.

وعزا الدكتور جابر هذا الانجاز، الى التكامل والانسجام في العمل بين اجهزة الدولة المختلفة بجميع القطاعات بما فيها القطاع الصحي والأجهزة الامنية، اضافة الى وعي المواطن والتزامه بالتعليمات والارشادات الصحية. واكد خلال حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" الذي بث على التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة، أهمية اتباع سبل الوقاية التي تسهم بمكافحة الوباء بنسبة 90 بالمئة، من خلال التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وتجنب أماكن الازدحام او الذهاب إلى المناطق العشوائية، والذهاب للمستشفيات ومراجعة المراكز الصحية.

وبين، ان الوزارة اوصلت أدوية لنحو 200 الف مواطن دون مراجعة العيادات للتخفيف عليهم من خطر انتقال الفيروس، مؤكداً انه لا يوجد إصابات بين الكوادر الصحية في المستشفيات.

وقال، ان الاستمرار بتسجيل حالات قادمة من خارج المملكة عبر المنافذ الحدودية، يدل على نجاعة الإجراءات التي تتخذها الوزارة من الحجر الصحي والفحص الطبي. واعتبر الدكتور جابر، أن الحرب على الوباء ما زالت مستمرة والمسؤولية مضاعفة ومشتركة في المحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة والالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية لحين انتهاء الوباء، مشيراً الى الخسائر التي الحقتها الجائحة بالاقتصاد الوطني.

وقال، إن القطاع الصحي طور من قدراته في التعامل مع الجائحة وحول التحديات الى فرص، بسبب الاستعداد الجيد والتعامل معها ومعرفة مخاطرها، واتخاذ العديد من الاجراءات وزيادة عدد الفحوصات، مبينا أن الوزارة تتطلع الى الوصول الى 10 الاف فحص في اليوم نهاية الشهر الجاري.

وحول فتح المطارات والحدود، قال الدكتور جابر، ان هناك دراسة لوضع شروط حول كيفية التعامل مع القادمين من قبل دخولهم الى المملكة بالتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

وبين انه يتم كذلك دراسة فتح الحدود للسياحة الخارجية باعتبارها مصدرا مهما للاقتصاد الوطني وبما لا يؤثر على الوضع الوبائي في المملكة، وبخاصة من الدول المتشابة بالوضع الوبائي مع الاردن ولم يسجل فيها إصابات، والاكتفاء بالفحص المخبري للسائح دون الحجر.

وفيما يتعلق بالمسابح، قال وزير الصحة انها لا تشكل خطراً بسبب مستويات الكلور الذي يقتل بدوره الفيروس ويمكنها أن تفتح ضمن شروط الحماية الصحية.

وقال الدكتور جابر، ان المملكة من أكثر الدول انفتاحاً في ظل الجائحة بسبب الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها، مشيراً بهذا الاطار الى استمرار بعض القطاعات الصناعية والغذائية في العمل رغم الحظر والاغلاق.