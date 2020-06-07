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كوريا الجنوبية: 57 إصابة جديدة بكورونا 52 منهم في العاصمة سيئول

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كوريا الجنوبية: 57 إصابة جديدة بكورونا 52 منهم في العاصمة سيئول كوريا الجنوبية: 57 إصابة جديدة بكورونا 52 منهم في العاصمة سيئول
لليوم الثاني على التوالي يتجاوز المعدل اليومي عتبة الـ 50 شخصاً

كوريا الجنوبية: 57 إصابة جديدة بكورونا 52 منهم في العاصمة سيئول

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 52 حالة في سيئول عاصمة البلاد وضواحيها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه لليوم الثاني على التوالي يتجاوز المعدل اليومي للمصابين عتبة الـ 50 شخصاً.

وأوضحت السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات بلغت 11 ألفاً و776 شخصاً حتى منتصف ليل أمس، بزيادة 57 حالة مقارنة باليوم السابق له.

ولا يزال عدد المتوفين الإجمالي مستقراً عند 273 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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