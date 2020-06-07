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ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
كوريا الجنوبية: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
المكسيك: تسجيل 3484 حالة إصابة إضافية و188 وفاة جديدة بكورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
بنغلاديش: تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا بعد تعافي الحالة الأخيرة
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:38 صباحاً
البوابة العربية للأخبار التقنية تتصدر وسم #صفقة_اليوم على تويتر
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الاثنين 08 يونيو 2020 07:30 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
السفيرة عزيزة - إرشادات هامة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بـ"كورونا" أثناء العزل المنزلي
DMC
DMC
الأحد 07 يونيو 2020 01:07 صباحاً
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