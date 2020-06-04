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مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران في قصف على البوكمال

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مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران في قصف على البوكمال مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران في قصف على البوكمال

جي بي سي نيوز :- استهدفت طائرة حربية مجهولة، ظهر اليوم الأحد، سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب 3 سيارات، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد قد نقل عن "مصادر موثوقة" في 20 أيار/مايو قولها إن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي. وأضاف أن "حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية".

وفي 16 أيار/مايو، استهدفت طائرات مجهولة قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية - العراقية. وجاء الاستهداف حينها عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة معيزيلة من "اللواء 47" التابع للمليشيات ذاتها والذي له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر حينها عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.

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جي بي سي نيوز

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