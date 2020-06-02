أخبار عاجلة

اليوم - اتحاد الكرة يعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا -
SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت -
اليوم - "هيئة الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدا الخميس -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم الأهلي الاسبق -
ملعب ONTime - لقاء مع كابتن "محمد حلمي" في ضيافة أحمد شوبير بتاريخ 3/6/2020 اللقاء كامل -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 3/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - لقاء خاص وحصري مع المدفعجي "معتز إينو" نجم النادي الاهلي السابق -
ملعب ONTime - فقرة "لقطة وتعليق" مع محمد حلمي -
لاعبين رشحهم محمد حلمي للانضمام للزمالك منذ 12 سنة .. تعرف على أبرزهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي

Print
تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي

نشر أحد أصحاب التسريبات على موقع تويتر مواصفات هواتف سلسلة (ردمي 9) Redmi 9 المرتقبة من شركة شاومي، والتي يبدو أنها ستشمل ثلاثة هواتف، هي: (ردمي 9أي) Redmi 9A، و(ردمي 9) Redmi 9، و(ردمي 9سي) Redmi 9C.

?ref_src=twsrc%5Etfw">May 31, 2020 فإن الهواتف الثلاثة ستشترك في الشاشة التي ستكون من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات، كما ستشترك في الكاميرا الأمامية التي ستكون بدقة 5 ميجابكسل، والبطارية التي ستكون بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وسيكون هاتف (ردمي 9أي) أرخصها، وسيقدم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. وسيحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio G25، أما دقة الشاشة فستكون +HD.

تسريب مواصفات هواتف Redmi 9 المرتقبة من شاومي

أما هاتف (ردمي 9) فسيحتوي معالجًا من نوع Helio G70، وأربع كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، مع 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. أما سعر الهاتف فسيتراوح بين 160 يورو و180 يورو.

ونشر حساب

أن هاتف (ردمي 9سي) سيأتي في خيارين، الأول يقدم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، و2 ميجابكسل ولكنه لن يدعم تقنية NFC، أما الآخر فسيدعم التقنية ولكنه سيقدم كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل. وسيحتوي الخياران معالجًا من نوع Helio G35 مع سعر 130 يورو، و150 يورو.

وستشترك الهواتف الثلاثة أيضًا في تقديم منفذ من نوع USB-C وهو أمر مستحسن بالنظر إلى أن الهواتف من الفئة المنخفضة، كما ستقدم منفذًا لسماعات الأذن، وحساس بصمة يُتوقع أن يكون في جانبها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت

SpaceX تطلق أحدث مجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت

كاسبرسكي تكشف تفاصيل جديدة لهجمات استهدفت الشركات الصناعية

كاسبرسكي تكشف تفاصيل جديدة لهجمات استهدفت الشركات الصناعية

تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب

تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب

سناب شات تقرر عدم الترويج لترامب بسبب تحريضه على العنف

سناب شات تقرر عدم الترويج لترامب بسبب تحريضه على العنف

شبكة عيون الإخبارية