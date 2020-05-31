4 اصابات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن ولا حالات شفاء

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة اليوم (4) إصابات بفيروس كورونا المستجدّ على النحو الآتي:

(3) حالات لأردنيين قادمين من خارج المملكة (أفغانستان، وماليزيا، وبريطانيا) ، وحالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (734) إصابة.

واضاف الايجاز الصحفي اليوم السبت : انه لم تسجّل أيّ حالة شفاء هذا اليوم.

وبين : تمّ إجراء (3522) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (183641) فحصاً.

واشار انه من ضمن الإجراءات الاخرى:

• تدرس الحكومة حاليّاً مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات.

• تمّ إطلاق تطبيق (أمان) على نظام التشغيل (IOS) لتمكين مستخدمي أجهزة (iPhone) من استخدامه.

• ندعو جميع المواطنين لاستخدام تطبيق (أمان)، نظراً لأهميّته في التحذير من مخالطة الأشخاص المصابين، وفي ظلّ السماح لغالبيّة القطاعات بالعمل.